Onlinedruck-Spezialist unterstützt Internationalisierung des Online-Druckdienstleisters

Neustadt an der Aisch – Dr. Michael Fries, ehemaliges Vorstandsmitglied von CEWE Color, verstärkt ab 1. Juli 2014 die Geschäftsleitung der Onlineprinters, einer der führenden Onlinedruckereien in Europa. Der erfahrene Keyplayer aus der Druckindustrie wird gemeinsam mit Walter Meyer, Gründer und CEO der Onlineprinters, die Geschäftsführung der Onlineprinters Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften Druckerei und Verlag E. Meyer GmbH und Onlineprinters GmbH übernehmen. Der Onlinedruck-Spezialist Fries bringt langjährige umfassende strategische und praktische Erfahrung aus der Branche mit. In seiner letzten Position als Vorstand des Fotobuch-Herstellers CEWE Color war er bis Ende 2013 für dessen deutsche Betriebe und den Aufbau der B2B-Onlinedruckerei Viaprinto verantwortlich. Internationale Managementerfahrung sammelte er bei der Boston Consulting Group, davor leitete er bei der Bertelsmann AG die Produktion von Mohn Media in den Bereichen Vorstufe und Bogendruck.

Strategie für internationale Expansion bei Onlineprinters

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Dr. Michael Fries uns bei der nächsten strategischen Ausbaustufe unserer internationalen Expansion unterstützen wird“, freut sich CEO Walter Meyer auf die neue Zusammenarbeit. Onlineprinters gehört zu den wachstumsstärksten Anbietern im Wettbewerb um den europäischen Onlinedruckmarkt. Mit einem Wachstum von rund 20 Prozent jährlich und einem Jahresumsatz in dreistelliger Millionenhöhe sieht sich der Onlinedruckdienstleister als einer der Marktführer der Branche in Europa.

„Onlineprinters hat bereits eine großartige Erfolgsgeschichte in der Druckindustrie geschrieben: Walter Meyer ist seit zehn Jahren im Onlinehandel sehr erfolgreich und das Unternehmen blickt auf dreißig Jahre Erfahrung in der Druckbranche zurück. Das ist eine starke Ausgangssituation, von der aus wir den Onlinedruckmarkt in Europa weiter aufrollen können. Onlineprinters hat unglaublich viel Potenzial, Know-how und starke Marken für eine weitere Expansion. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung an der Seite von Herrn Meyer und allen über 500 Onlineprinters-Mitarbeitern“, freut sich der neue Geschäftsführer Dr. Michael Fries auf die anstehenden Aufgaben.

Das Erfolgsrezept „Alle Drucksachen preiswert und schnell aus einer Hand“ geht auf. Mit derzeit 14 Onlineshops in Europa unter der deutschen Marke diedruckerei.de und der internationalen Marke Onlineprinters hat sich die Onlinedruckerei einen Stamm von über 340.000 Kunden aufgebaut. Das Sortiment der hochwertigen Offset- und Digitaldrucksachen auf www.diedruckerei.de reicht vom Flyer bis hin zum kompletten Messestand, von Broschüren ab Auflage 1 bis zu 200.000 Katalogen. Die Printprodukte werden in hauseigener Produktion am deutschen Firmensitz in der Metropolregion Nürnberg hergestellt.

Quelle: www.diedruckerei.de – www.onlineprinters.com