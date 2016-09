Heute bestellt und morgen geliefert im XXL-Wunschformat

Neustadt an der Aisch – Die Onlinedruckerei diedruckerei.de geht mit einem neuen Hochgeschwindigkeits-UV-Rollendrucker für den Druck von Mesh- und PVC-Planen in Premium-Digitaldruckqualität an den Start. „Der neue Printer ermöglicht individuelle Großformatdrucke für Planen und Mesh bei exzellenter Bildqualität, wie sie im Bereich der Außenwerbung selten am Markt angeboten wird“, freut sich Julia Voigt, Marketingleiterin der Onlineprinters GmbH.

„Die ‚Fine-Art‘-Bildqualität der Digitaldrucke wird dank eines 6-Farb-UV-Tintensatzes inklusive Light Cyan und Light Magenta und der intelligenten Variodrop-Technologie mit besonders hoher Pigmentierung und einer Auflösung von 900 dpi im Drucksystem ermöglicht. Im Druckbild werden dadurch wärmere Töne und homogene Farbflächen in weicher Anmutung erzeugt. „Das ermöglicht unseren Kunden ausdrucksstarke und farbintensive Werbebotschaften am Point of Sale, die das Motiv auch noch auf kurze Distanz detailgetreu abbilden“, veranschaulicht Julia Voigt die beste Qualität der Großformat-Digitaldrucksachen im Onlineshop www.diedruckerei.de.

Wetterfeste umweltfreundliche XXL-Planen im Wunschformat

Klassische Werbeflächen für PVC-Planen und Meshgewebe sind Gerüste, Bauzäune, Brückengeländer und Absperrgitter jeglicher Art. Für Messen und Ausstellungen, bei großen und kleinen Veranstaltungen wie Stadt- und Schützenfesten oder Sportveranstaltungen sind die robusten, wetterfesten und lichtbeständigen Planen ein fester Bestandteil in der Außenwerbung. Die LKW-Planen und Meshgewebe sind mit umweltfreundlichen UV-Farben (Brandschutzklasse B1) bedruckt und sind auch für die Werbung im Innenbereich oder im Eingangsbereich von Geschäften praktisch einsetzbar. Onlinekäufer können im Onlineshop ihre PVC-Planen im Wunschformat von 100 x 100 cm bis 400 x 200 cm bestellen. Der neue Hochgeschwindigkeits-UV-Rollendrucker ermöglicht auch individuelle Formate für PVC-Planen und Meshgewebe mit einer Rollenbreite von bis zu 3,20 Metern bei einer maximalen Rollenlänge von 100 Metern. Dies lässt auch ungewöhnliche Großformate wie Fassadenwerbung von bis zu 300 Quadratmetern Motivfläche zu.

„Heute bestellt – morgen geliefert: Immer kürzere Lieferzeiten machen auch vor der Druckindustrie nicht halt“, so Julia Voigt. „Mit dem neuen Printer können wir die Kundenanfragen zum großformatigen Digitaldruck mit erstklassiger Premiumqualität bei schnellster Produktionszeit perfekt bedienen. Unsere Kunden erwarten immer schnellere Produktion und Lieferung der Drucksachen – und das europaweit.“ Die Wünsche der Kunden gehen zunehmend in Richtung „Blitzdruck“. Ein großer Teil der Aufträge im Bereich Werbesysteme und Großformat-Digitaldruck werden in der Onlinedruckerei über die beschleunigte Produktionszeit abgewickelt. Planen, Plots, Hohlkammerplatten oder Rollups können mit der Bestelloption „Blitzdruck“ am Werktag des Auftragseingangs produziert werden und gehen noch am selben Tag in den Versand an die Kunden in 30 Ländern Europas. Das Sortiment der Printprodukte im „Blitzdruck“ wird dank der neuen Durst Rho 312R und neuester Druckmaschinen ständig erweitert.

Quelle: www.diedruckerei.de – www.onlineprinters.com