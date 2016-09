Wandplaner und Kalender einfach selbst gestalten

Neustadt an der Aisch – Jahreskalender für die Geschäftsausstattung und als Werbegeschenke im Onlineshop diedruckerei.de: Auch in diesem Jahr präsentiert die Onlinedruckerei ihren Kunden eine große Auswahl an Jahresplanern und Kalendern für die Jahresplanung 2015. Für die Gestaltung der Kalender mit Logos, Werbeeindrucken oder Fotos steht ab sofort eine Vielzahl an Druckvorlagen zum kostenfreien Download unter http://www.diedruckerei.de/kalender zur Verfügung.

Die kostenlosen Kalendervorlagen für großformatige Wandplaner, beidseitige Jahresplaner, Schreibtischunterlagen, Taschenkalender sowie mehrseitige Tisch- oder Wandkalender stehen in vielen Formaten, Designs und Sprachvorlagen für verschiedene europäische Länder zur Auswahl. Gerade Jahreskalender mit Bildern, Firmenlogos oder Kontaktdaten sind unter Geschäftspartnern ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. „Für die Kundenbindung und die Gewinnung neuer Kunden bieten Kalender die ideale Werbefläche“, schätzt Julia Voigt, Marketingleiterin des internationalen Online-Druckdienstleisters Onlineprinters GmbH, die große Werbewirkung der Kalender für Kunden und Geschäftspartner. Kalender sind täglich präsent und erinnern dauerhaft an den Werbenden. In jedem Büro hat der Jahresplaner als Organisationshilfe seinen festen Platz auf dem Schreibtisch oder an der Wand. Wer es handlicher mag, entscheidet sich für Taschenkalender im praktischen Kreditkartenformat, die robuste Begleiter in der Geldbörse sind. „Das Jahr 2015 hat 261 Werktage und 52 Wochenenden, an denen private und geschäftliche Termine übersichtlich geplant sein wollen. Für fast jeden Bedarf im Büro und privat gibt es bei uns den richtigen Kalender zum Gestalten, und das sowohl in Kleinauflagen ab zehn Stück als auch in hohen Auflagen“, so Voigt weiter.

Mit Designvorlagen Kalender individuell selbst erstellen

„Die Erfahrung zeigt, wenn es um die Gestaltung von Drucksachen geht, fehlen kleinen Geschäftskunden oft Ansprechpartner oder Budget. Wandplaner und Kalender selbst zu gestalten, ist mit unseren Vorlagen sehr einfach und preiswert“, freut sich Julia Voigt über das Serviceangebot der Onlinedruckerei. Die Vorlagen für großformatige Wandplaner, Jahresplaner, Taschen-, Tisch- oder Wandkalender können im Produktbereich „Kalender“ kostenlos heruntergeladen werden. Bearbeitet wird das Design der gewählten Kalendervorlage in einem Layout-Programm. Anschließend werden die Druckdaten als druckfähige PDF-Datei im Onlineshop hochgeladen und der Bestellprozess online abgewickelt. Kunden, die es noch einfacher haben möchten, können sich für großformatige Wandplaner entscheiden, die online und ohne spezielle Software gestaltet werden können. Hierfür klicken Kunden im Onlineshop www.diedruckerei.de auf den Button „Online gestalten“ und erstellen im Online-Editor ganz individuell ihren Kalender mit Logo und Kontaktdaten.

Drucksachen bei diedruckerei.de einfach online bestellen

Die Bestellung in der Onlinedruckerei ist auch für Erstbesteller bewusst einfach gestaltet. Beim Bestellprozess gibt es zu jedem Printprodukt eine entsprechende Produktbeschreibung sowie detaillierte Hinweise zum Format und zu den Anforderungen an die Druckdaten. Die gewünschte Auflage, Papierart und Veredelungsoption ist schnell und einfach ausgewählt und der Bestellprozess wird online abgewickelt. Nach Abschluss des Bezahlvorgangs wird der Druckauftrag umgehend in die Produktion der Onlinedruckerei eingespeist. Über 340.000 Kunden aus Industrie, Handel und Handwerk, Behörden, Parteien und Vereinen sowie Privatpersonen bestellen ihre Drucksachen schnell und preiswert in den Onlineshops des internationalen Online-Druckdienstleisters Onlineprinters GmbH.

