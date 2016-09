etikett.de eröffnet mit label.co.uk Onlineplattform in England

Trittenheim/London. Seit April 2014 beliefert das Team von etikett.de über den neu gegründeten Online-Shop label.co.uk von London aus den britischen Markt mit hochqualitativen Etiketten für unterschiedlichste Einsatzgebiete. Geschäftsführer Michael Wey muss nicht lange nachdenken, um die Gründe für den Sprung über den Kanal zu erläutern, schließlich ist „das United Kingdom die drittgrößte Volkswirtschaft in Europa“. Darüber hinaus erreicht etikett.de mit dem ersten Auslandsbüro auch andere Länder auf dem Kontinent. Seit das Projekt vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde, war es für die Unternehmensleitung klar, es in „voller Stärke“ durchzuziehen. Britisches Personal, das britisch denkt und fühlt, ist für Wey eine Voraussetzung, um an diesem Markt erfolgreich zu sein.

Die Produktion erfolgt in Deutschland

Das Londoner Büro gibt alle eingehenden Aufträge nach Deutschland weiter, wo die Etiketten produziert werden. Mit der hierzulande angebotenen Express-Funktion, die auch für England gilt, kann etikett.de seine Pakete via UPS bereits am nächsten Tag zustellen – in der Regel vor zwölf Uhr mittags. Der einzige Unterschied zwischen deutschen und britischen Aufträgen liegt allein in der Lieferadresse.

London bietet viele Vorteile

Geschäftsführer Wey hebt außerdem darauf ab, dass viele große Agenturen ihren Sitz in London haben, die wiederum für weltweit operierende Marken arbeiten. Gerade diese Agenturen nutzen gern die einfach zu handhabenden Möglichkeiten des Druckkalkulators mit der integrierten Bestellfunktion.

Von der Idee zum Produkt

Das Konzept von etikett.de und seinem britischen Ableger label.co.uk wird von einem jungen und motivierten Team umgesetzt, das sich dem Druck von hochwertigen Labels verschrieben hat. Die Planungs- und Umsetzungsphase dauerte ein Jahr, die entsprechende Website ging Anfang 2011 in Betrieb. Das Ziel war von vornherein klar definiert: Effiziente Technik und schlanke Arbeitsabläufe sollten etikett.de zum Marktführer für die Etikettenproduktion in Deutschland machen.

In der hauseigenen Druckerei sorgen knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein hochmoderner Maschinenpark für Top-Qualität, einen kompetenten Service und termingerechte Lieferung – und das alles zu günstigen Preisen. Das Unternehmen etikett.de ist spezialisiert auf die Herstellung von Haft- und Nassleimetiketten in jeder Auflagengröße. Die Kundschaft kommt bisher vor allem aus den Branchen Chemie und Kosmetik, Nahrungsergänzung und Food sowie Werbung und Packaging.

Der Sprung über den Kanal

Die Globalisierung hat in den letzten Jahren auch den Markt für Etiketten erfasst. Deshalb ist die Eröffnung der britischen Filiale für etikett.de ein logischer Schritt in der Unternehmensentwicklung und wird vielleicht auch nicht der letzte sein. Mit Kunden wie Villeroy & Boch, ALNO oder der Warsteiner Brauerei kann das noch recht junge Unternehmen etikett.de aus Trittenheim bei Trier Referenzen vorweisen, die sicherlich ihre Entsprechung im englischsprachigen Raum finden werden.

Quelle: etikett.de