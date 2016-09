Klammerheftung, Klebe- und Spiralbindung in Auflagen von 1 bis 200.000

Neustadt an der Aisch – Der Onlineshop www.diedruckerei.de hat seine Vielfalt im Broschürendruck weiter ausgebaut. In großer Produktauswahl sind die Broschüren sowohl mit Klammerheftung und Ringösenheftung als auch mit Spiralbindung im Onlineshop bestellbar. Neu im Sortiment sind Broschüren in Kleinauflage. „Damit erschließen wir uns neue Käufermärkte: jene Kunden, die ihren Drucksachenbedarf bisher im Copyshop und nicht in der Druckerei gedeckt haben“, zeigt sich Heiko Wiederer, Produktentwickler bei der Onlineprinters GmbH, sehr zufrieden über den kontinuierlichen Ausbau des Broschürensortiments in der Onlinedruckerei. Wiederer gibt ein Beispiel: „Hochzeitszeitungen, die bisher auf Farbkopierern gedruckt und danach zusammengeklebt wurden, können heute ab Auflage eins preisgünstig im Onlineshop bestellt werden.“ Der Broschüren-Spezialist druckt die vielseitig einsetzbaren Werbemittel in vielen variablen Auflagenhöhen von einem Exemplar bis 200.000 Stück. Möglich wird das flexible Angebot durch den Einsatz modernster Digital- und Offset-Druckmaschinen, mit denen in der hochautomatisierten und zertifizierten Produktion der Onlineprinters GmbH die Druck

Broschüren-Vielfalt bei diedruckerei.de für kreative Werbung

„Präsentationen, Produktkataloge oder hochwertige Mailings: Broschüren sind das Aushängeschild und der Allrounder unter den Werbemitteln. Sie sind perfekt für Imagebroschüren, Messekataloge, Festschriften und Werbung jeder Art. Sie professionalisieren Vereinshefte, Schüler- und Abizeitungen oder Diplomarbeiten. Auch bei der Nutzung als Speisekarte in der Gastronomie und Hotellerie bieten sie eine vielseitige Werbefläche. „In unserem Sortiment hat der Onlinekunde mehr als 100.000 Möglichkeiten, eine Broschüre individuell nach seinen Wünschen zu gestalten“, so Wiederer. Durch die große Auswahl an Bindungsarten, Materialien und Veredelungen können Kunden Broschüren je nach Bedarf individuell zusammenstellen. Eine Klammerheftung bis 128 Seiten Umfang ist der Klassiker im Bereich der Bindungsarten und für alle Auflagenhöhen wirtschaftlich sinnvoll. Mit einer Klebebindung können bis zu 356 Seiten stabil und hochwertig in einer Broschüre in Kataloggröße verarbeitet werden. Eine Spiralbindung ermöglicht übersichtliches Blättern bei Broschüren mit bis zu 100 Seiten und gibt Gestaltungsspielraum durch die Auswahl der Spiralfarbe. Je nach Bindungsart werden Veredelungen mit schützendem Dispersionslack für den Innenteil sowie Cellophanierung und UV-Lack für den Umschlag angeboten. Relief-Lack ermöglicht eine Gestaltung mit haptisch hervorgehobenen Elementen. Deckblätter aus transparenter Schutzfolie machen Spiral-Booklets robust gegenüber mechanischer Belastung. Mit Sonderfarben ist auch ein 5-farbiger Druck mit Gold- oder Silberfarbe möglich.

Wirtschaftlicher Broschürendruck in Kleinauflagen bei diedruckerei.de

Es gibt sehr wenige europäische Onlinedruckdienstleister, die wie die deutsche Onlineprinters GmbH Broschüren zu wirtschaftlichen Preisen in Einzel- und Kleinauflagen anbieten. Der Prototyp einer Inline-Broschürenfertigungsanlage („Booklet Maker ExPress“ von C.P. Bourg) ist derzeit in Europa exklusiv in der Produktion der Onlinedruckerei im Einsatz. In Verbindung mit einer HP-Indigo-7500-Digitaldruckmaschine verarbeitet die Anlage vollfarbige Digitaldrucke zu Broschüren mit Rückendrahtheftung und einem Seitenumfang von acht bis 60 Seiten aus hochwertig gestrichenen Bilderdruckpapieren, beidseitig vierfarbig (4/4) bedruckt – in nur einem Arbeitsgang, und das stückgenau, blitzschnell und preiswert. Besonderer Service der Onlinedruckerei: Broschüren als Einzelexemplar bestellen, testen und dann in Wunschauflage bis 200.000 Stück bestellen. „Dieses Angebot wird gerne für hochwertige Jahresberichte genutzt, bevor eine Großauflage bestellt wird“, erläutert der Produktentwickler der Onlineprinters GmbH Wünsche der Onlinekunden in ganz Europa.

Quelle: www.diedruckerei.de – www.onlineprinters.com