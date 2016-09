Internationales Team beantwortet Kundenfragen aus ganz Europa

Neustadt an der Aisch – Das Kundenserviceteam des europaweit tätigen Onlinedruckdienstleisters Onlineprinters GmbH wächst: Eine Million Euro wurden jetzt am deutschen Firmensitz in der Metropolregion Nürnberg investiert: Im erweiterten Kundenservicecenter entstanden neue Büroflächen und schnellste IT-Infrastruktur für 40 Arbeitsplätze.

„Der zufriedene Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Dafür wird der Service laufend verbessert: Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde bei telefonischen oder schriftlichen Anfragen im Onlineshop das gute Gefühl mitnimmt ‚Hier wird mir geholfen‘“, weiß Anita Holzhauser, Leiterin des Kundenservicecenters der Onlineprinters GmbH. Das „Team International“ besteht aus Muttersprachlern für Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Polnisch. Sie beantworten am Telefon und per Mail die Kundenanfragen, die täglich über die Hotlines der mehrsprachigen 14 Onlineshops aus 30 Ländern Europas hereinkommen. Das Expertenteam arbeitet nach modernsten Kommunikationsstandards und beantwortet Fragen zu laufenden Druckaufträgen, zum Produktsortiment, zum Shop, zur Bedienbarkeit oder zu Zahlungsmethoden. Aufgaben, die mit dem laufenden Ausbau des Sortiments an Offset- und Digitaldrucksachen der Onlinedruckerei ständig wachsen.

Kundenzufriedenheit hat Priorität bei www.diedruckerei.de

Gerade weil die Bestellungen der Drucksachen online abgewickelt werden, ist das Kundenservicecenter der direkte Draht zum Kunden und damit ein Spiegel für Kundenzufriedenheit. „Wir bedienen Fakten und Emotionen. Dafür ist die Kommunikation in der Kundensprache sehr wichtig. Unsere Arbeit im Kundenservice ist eine Intelligenztätigkeit. Dafür wird das internationale Team laufend in Sprachkompetenz und umfassendem Produkt-Know-how geschult“, unterstreicht Holzhauser die Qualifikationen der Mitarbeiter im Vertrieb. Von Visitenkarten bis zu großformatigen Werbesystemen können über 1.400 Printprodukte in über zehn Millionen Varianten in Groß- und Kleinauflagen preisgünstig über die Onlineprinters-Shops bestellt werden. Rund 3.000 Bestellungen werden tagtäglich in der zertifizierten Produktion der Onlinedruckerei abgewickelt. Das E-Commerce-Unternehmen zählt zu den Top-5-Onlinedruckereien in Europa und hat allein im letzten Jahr 80.000 Neukunden gewonnen.

Quelle: www.diedruckerei.de – www.onlineprinters.com