Branchensieger ist Nr. 1 der Druckereien im erlebten Kundenservice

Neustadt an der Aisch – Die Onlinedruckerei diedruckerei.de ist 2014 erneut als Service-Champion unter den Druckereien gewählt worden. Der Service-Champion ist Deutschlands größtes Service-Ranking und wird jährlich von der Tageszeitung DIE WELT in Kooperation mit der ServiceValue GmbH durchgeführt. Dahinter stehen rund eine Million Kundenurteile zu über 1.500 Unternehmen aus über 180 verschiedenen Branchen.

„Für uns als Online-Druckdienstleister ist der Service-Champion ein wichtiger Spiegel für Kundenzufriedenheit, da die Kunden ihre Bestellung von Drucksachen bei uns online abwickeln“, erklärt Walter Meyer. Bei der großen Kundenbefragung zum erlebten Kundenservice werden Marken und Unternehmen jährlich von hunderttausenden Kunden beurteilt. Die Branche der Druckereien kam 2013 erstmals auf den Prüfstand. „Ein großes Dankeschön an unsere Kunden: Zum zweiten Mal wurden wir in Deutschlands größtem Service-Ranking von zufriedenen Kunden auf den ersten Platz gewählt – vor allen anderen Druckereien“, freut sich Walter Meyer, Geschäftsführer der Onlineprinters GmbH. Der Branchengewinner gehört zu den größten Online-Druckdienstleistern in Deutschland und Europa und vertreibt sein breites Sortiment an Offset- und Digitaldrucksachen versandkostenfrei über den Onlineshop www.diedruckerei.de in Deutschland.

Eine Million Euro Investition für neues Kundenservicecenter

„Mit 550 Mitarbeitern im Team arbeiten wir täglich an der erstklassigen Qualität unserer Produkte und unserem ‚ausgezeichneten‘ Kundenservice. Die Zufriedenheit der Kunden ist das Ziel aller Unternehmensentscheidungen“, verweist Walter Meyer auf die jüngste Investition von einer Million Euro in ein erweitertes Kundenservicecenter am Firmensitz in der Metropolregion Nürnberg. Hier arbeitet mittlerweile ein 40-köpfiges mehrsprachiges Supportteam und beantwortet Kundenfragen zu Drucksachen, Preisen, laufenden Aufträgen und allen Services des Onlinehändlers. „Der Erfolg bei den Service-Champions 2014 zeigt uns, dass wir unseren Kunden das gute Gefühl geben ‚Hier wird mir geholfen‘“, äußert der Geschäftsführer seinen Stolz über den erneuten Branchensieg der Onlinedruckerei. Der Onlineshop www.diedruckerei.de trägt das Gütesiegel Service-Champion im erlebten Kundenservice damit für ein weiteres Jahr als „Nr. 1 der Druckereien“.

Quelle: www.diedruckerei.de – www.onlineprinters.com