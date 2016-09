AEVO-Kurs startet am 18.10. – An fünf Samstagen von zu Hause aus lernen

Im Dezember können angehende Ausbilder in ganz Deutschland wieder die AEVO-Prüfung ablegen. Im Vorbereitungskurs beim IBB Institut für Berufliche Bildung werden Interessierte innerhalb von fünf Samstagen perfekt auf den Tag X vorbereitet – ganz einfach über das Internet von zu Hause oder vom Büro aus.

(Buxtehude, 1. Oktober 2014) Wer junge Leute im Unternehmen ausbilden möchte, muss dafür erst eine Eignungsprüfung ablegen. Oft fällt es allerdings schwer, neben dem Beruf noch Zeit und Muße für die entsprechende Vorbereitung zu finden. Im Seminar „Vorbereitung auf die Ausbildereignungs-Prüfung nach AEVO / AdA“ beim IBB können sich die Teilnehmer Schritt für Schritt mit den Prüfungsthemen vertraut machen.

Die angehenden Ausbilder erfahren alles Wichtige über die Auswahl und Einstellung von Auszubildenden sowie über Vorbereitung, Durchführung und Abschluss einer Ausbildung. Danach sind sie bestens gerüstet für die schriftliche und praktische Prüfung vor ihrer zuständigen Industrie- und Handelskammer, die die umgangssprachlich „Ausbilderscheine“ genannten Zertifikate vergibt.

Ortsunabhängig lernen durch Online-Seminare

Für das AEVO-Vorbereitungsseminar beim IBB müssen sich die Teilnehmer lediglich an fünf Samstagvormittagen an ihren PC setzen und sich über das Internet in einen virtuellen Seminarraum einloggen. Dort treffen sie auf ihre Fachdozenten und auf andere „Prüflinge“ aus ganz Deutschland, folgen dem Unterricht, tauschen sich aus und können interaktiv eigene Arbeitsergebnisse präsentieren. Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn ein Starterpaket mit Headset, Zugangsdaten und ersten Unterrichtsmaterialien – und schon kann’s losgehen!

Interesse? Christina Pawlik berät dich gerne unter der Telefonnummer 04161/5165-66, E-Mail: akademie@ibb.com – oder du besuchst die IBB im Internet unter www.akademie.ibb.com.

Quelle: www.ibb.com.