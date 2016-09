PRESSEMITTEILUNG

Immer mehr Menschen in Deutschland entdecken ihre Kreativität – und verdienen Geld damit.

Berlin/London, 1. Oktober 2014: Die Studie¹ des Online-Druck- und Designunternehmens MOO zeigt, dass mehr als ein Drittel (37%) der arbeitenden Bevölkerung an kreativen Tätigkeiten verdient, die sie neben ihrem Hauptjob ausüben. Und noch dazu ist die Anzahl der Leute, die in den letzten 12 Monaten mit ihren kreativen Hobbys Geld verdient haben, gegenüber dem Vorjahr um 74% gestiegen.

Es wird geschätzt, dass diese aufstrebende Gruppe von Venture-Kreativen jährlich mehr als 29 Mrd. EUR² zur deutschen Wirtschaft beisteuern. 7% dieser Beschäftigten planen, ihre kreativen Interessen innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate zu ihrem Hauptjob zu machen, während ein weiteres Viertel (25%) plant, es innerhalb der nächsten drei Jahre zu tun. Insgesamt würde die Hälfte (50%) derer, die an einer kreativen Tätigkeit verdienen, sie gerne zu ihrem Hauptjob machen, wenn sie mehr oder genauso viel damit verdienen könnten wie in ihrem derzeitigen Beruf.

Ja, es ist Leidenschaft – nicht Geld – was die Leute dazu inspiriert, ihre kreative Ader zu finden. Fast zwei Drittel (60%) tun es „nur aus Leidenschaft“, verglichen mit nur 5%, die es tun, um ihr Einkommen aufzubessern. In der Lage zu sein, sich seine Kollegen auszusuchen, hilft wahrscheinlich auch, denn 15% der Venture-Kreativen haben sich mit einem Partner oder Freund (13%) zusammengetan, während weitere zwei Drittel (62%) es bevorzugen, allein zu arbeiten und ihr eigener Boss zu sein.

Die fünf beliebtesten kreativen Interessen sind Kochen (37%), gefolgt von Backen (26%), Gärtnern (23%), Fotografie (23%) und Handwerk (19%). Besonders erwähnenswert ist, dass es abgesehen von denen, die ohnehin bereits in kreativen Branchen arbeiten, hauptsächlich Leute aus kaufmännischen Berufen oder aus dem Einzelhandel (45%) sind, die mit kreativen Tätigkeiten Geld verdienen, gefolgt von Beamten (41%), was beweist, dass in den meisten Leuten ein „innerer Kreativer“ steckt.

Andere Berufszweige, deren Angestellte nach Feierabend einer kreativen Nebenbeschäftigung nachgehen, sind: Transport und Logistik (35%), Büro und Verwaltung (31%) und Gesundheitswesen (28%), was zeigt, dass es keine Rolle spielt, welchen Hauptberuf eine Person tagsüber ausübt, sie findet immer noch Zeit , ihren kreativen Talenten nachzugehen.

Ganz im Einklang mit diesem Trend hat MOO eine quadratische Visitenkarte herausgebracht, die es dieser neuen Art von kreativen Unternehmern ermöglicht, ihre Talente in einem Stil zu präsentieren, der sich merklich von ihrem Hauptjob unterscheidet. Die Karten sind kompatibel mit MOOs Printfinity, einer Technologie, die es Kunden ermöglicht, auf jede Karte im Päckchen ein anderes Bild zu drucken, um ihr gesamtes Portfolio zu präsentieren. Das Format der Karten ist außerdem kompatibel mit Instagram.

Nicola Anderson, General Manager International bei MOO, kommentiert: „Ein Doppelleben zu führen, ist nicht länger nur Superhelden vorbehalten; immer mehr Leute werden zu Venture-Kreativen in Bereichen, die sich oft sehr von ihrem Hauptberuf unterscheiden. Mehr und mehr Leuten gelingt es, mit Tätigkeiten, die sie lieben, ihr Einkommen aufzubessern. Das innovative Format unserer neuen quadratischen Visitenkarten gibt kreativen Unternehmern die Freiheit, einen unverwechselbaren Stil zu kreieren, der ganz anders sein kann als ihr Hauptjob.“

¹Eine Studie von Opinium Research, basierend auf einer Online-Stichprobe von 1.003 berufstätigen deutschen Erwachsenen, durchgeführt vom 5. bis 9. September 2014. Von der Gesamtstichprobe von 1.003 berufstätigen Erwachsenen verdienen 269 in Deutschland Geld mit ihren kreativen Beschäftigungen, das entspricht 37% der arbeitenden deutschen Bevölkerung.

²Zahl basiert auf einer arbeitenden erwachsenen Bevölkerung (18 Jahre plus) von 67.608.600 laut Statista 2014. Nach Recherchen von Opinium verdienen 37% der arbeitenden Bevölkerung Geld mit einer kreativen Nebenbeschäftigung = 18,254,322. €31 ist das arithmetische Mittel des Verdiensts aus kreativen Aktivitäten in einer durchschnittlichen Woche x 52 Wochen in einem Jahr = €1,612 x 18,254,322 = €29,425,967,064 (€29 Mrd.).

