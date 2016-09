Pressemitteilung

ODS, das in Berlin ansässige Servicehaus für die komplette praktische Umsetzung des personalisierten Kundendialogs – Print und Online – erhielt vom Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg die Auszeichnung „Qualität und guter Service aus der Hauptstadtregion“ 2014.

Berlin, 20.10.2014

Die in Berlin ansässige ODS GmbH erhielt am 30. September die Auszeichnung „Qualität und guter Service aus der Hauptstadtregion“ 2014. ODS-Geschäftsführer Stefan Schröter bekam die entsprechende Urkunde bei der IHK Ostbrandenburg von Hartmut Heilmann vom Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg überreicht. Mit dieser Urkunde wird ODS für höchstes Qualitätsniveau sowie das permanente Streben nach Verbesserung gewürdigt.

Dazu Stefan Schröter, Geschäftsführer der ODS GmbH: „Höchsten Ansprüchen in den Bereichen Qualität, Kundenservice, Daten- und Umweltschutz gerecht zu werden, gehört bereits seit der Gründung zu unserer Unternehmensphilosophie. Mit der für das nächste Jahr angestrebten vollständigen Zertifizierung unseres Qualitätsmanagements nach ISO 9001 wollen wir das auch nach außen sichtbar dokumentieren. Die Qualitäts-Auszeichnung Berlin-Brandenburg bestätigt uns, dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind.“

Qualitäts-Auszeichnung Berlin-Brandenburg

Die Qualitäts-Initiative ist eine Kooperation wirtschaftsnaher Qualitätspartner der Länder Berlin und Brandenburg, die das Ziel verfolgt, Unternehmen hinsichtlich ihres Qualitätsmanagements zu unterstützen. Die in dieser Form in Deutschland einmalige Auszeichnung „Qualität und guter Service aus der Hauptstadtregion“ gibt es seit 2008. Sie zeichnet Unternehmen in der Hauptstadtregion für ihre Initiative um den Einstieg ins systematische Qualitätsmanagement aus. Die Auszeichnung wird an kleine Unternehmen der Region verliehen, welche die in einer Reifegradmatrix festgelegten Kriterien erfüllen. Die Kriterien stimmen inhaltlich mit den Anforderungen der DIN EN ISO 9001 und des EFQM-Modells überein, sind aber an die besonderen Bedingungen von Kleinunternehmen angepasst.

Begründung der Auszeichnung

Der Grundstein für das Unternehmen ODS wurde bereits 1995 durch die damaligen Studenten Mirko Oelschlägel und Stefan Schröter gelegt. Anfänglich wurde hauptsächlich die Datenerfassung für ein Berliner Verlagshaus angeboten. Doch das Engagement der jungen Gründer begründete eine bis heute sich fortschreibende Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen bietet Leistungen rund um den personalisierten Kundendialog in Print- und Online-Medien an. Die Kernbereiche der ODS GmbH sind Lettershop, Digitale Lösungen und Scanservices, die für namhafte Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet durchgeführt werden.

Um diese Leistungen dauerhaft und nachhaltig anbieten zu können, wurde bei der ODS GmbH in den vergangenen Jahren vielfach investiert: In Menschen, in Maschinen und immer wieder in neue Ideen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bringt bis zu 100.000 Sendungen pro Tag auf den Postweg. Solche Mengen verzeihen keine Fehler. Es geht um Kundenwünsche, Maschinenbelegungen, Termine und Fristen und letztlich auch um den Schutz der persönlichen Daten aller Sendungsempfänger. Daraus ergibt sich ein Anspruch an die Präzision der Geschäftsprozesse, den die ODS GmbH mit der konsequenten Anwendung von Qualitätsmanagementmethoden erfüllt.

Die Geschäftsführung der ODS GmbH hat ein Leitbild und eine Vision erschaffen, die das Team stärken und damit auch das Unternehmen. Die Nutzung ausgeklügelter Softwarelösungen führt zu einem Höchstmaß an Prozesstransparenz. Gibt es Besonderheiten im Prozess oder Kundenanfragen, werden diese erfasst und in einem Ticketsystem nachgehalten.

ODS geht auch mit lebendigem Beispiel für unternehmerisches soziales Engagement voran: zum Beispiel unterstützt das Unternehmen die Umwelt durch seine klimaneutrale Produktion von allen Druckerzeugnissen, indem anfallende CO2-Emissionen durch Umweltschutzprojekte ausgeglichen werden.

Weitere Informationen über die ODS GmbH und das Leistungsspektrum sind im Internet unter www.o-d-s.de erhältlich.

Quelle: www.o-d-s.de – www.pr4you.de