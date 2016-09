Nach mehr als fünf Jahren verlässt Dr. Gerd Dussler das Münsteraner Unternehmen. Auf seine Position folgt ihm sein langjähriger Mitarbeiter Frank Morjan.

Als Leiter der Qualität und des Support kennt Frank Morjan die Themen, die eine Online-Druckerei wie viaprinto bewegen. Seit 2009 ist er im Unternehmen tätig und seit Anfang 2015 widmet sich der studierte Wirtschaftsinformatiker zusätzlich dem Ausbau des Kundenservices. viaprinto gewinnt mit ihm einen Geschäftsführer, der die Qualität der Produkte, Prozesse und Services im Auge hat.

„Was viaprinto auszeichnet, ist sein Einsatz für den Kunden. Wir sind jederzeit persönlich ansprechbar und setzen uns mit Herz und Sachverstand für die Kundenwünsche ein. Mit viaprinto.de verfolgen wir das Ziel, transparente Bestellwege für beeindruckende Produkte zu schaffen. In diese Richtung möchten wir weiterhin gehen“, sagt Frank Morjan.

An seiner Seite steht Dr. Christian Ahlers, der als Geschäftsführer den Bereich Vertrieb verantwortet: „Ich freue mich, gemeinsam mit Frank Morjan viaprinto auf dem eingeschlagenen Wege weiterzuführen und neue Entwicklungen voranzutreiben“, so der Geschäftsführer.

Dr. Gerd Dussler bleibt der CEWE Stiftung erhalten und wendet sich neuen Geschäftsfeldern zu: „Es war eine sehr intensive und spannende Zeit bei viaprinto. Wir haben viel erlebt und bewegt. Ich bin mir sicher, dass auch in Zukunft mit meinem Nachfolger, viaprinto seinen Weg erfolgreich weiterverfolgen wird“, sagt Dr. Gerd Dussler zum Abschied.

Weitere Informationen: www.viaprinto.de

Über viaprinto.de: viaprinto ist eine innovative und zukunftsorientierte Online-Druckerei. Ziel des Unternehmens ist es, Business-Kunden durch professionellen Druck erfolgreich zur Seite zu stehen. Wirkungszentrale für den Druckauftrag ist dabei die Website www.viaprinto.de. Hier garantiert die einfache und benutzerfreundliche Handhabung sowie das umfangreiche Menü an Funktionen und Produkten eine erstklassige Qualität. viaprinto ist eine Marke der CEWE Stiftung & Co. KGaA; zusammen mit weiteren Betrieben des Unternehmens sind hohe Standards in allen Bereichen insbesondere der Produktion garantiert. Die durchdachte Logistik sorgt für den zuverlässigen Versand der Druckprodukte. Schnell und flexibel – sei es mit dem Overnight-Service, der Bestellungen innerhalb von 17 Stunden bis 10:30 Uhr am folgenden Werktag zustellt, oder im Multi-Versand, durch den mehrere Empfänger angegeben werden können. Für sämtliche Kundenanfragen steht ein persönlicher Ansprechpartner immer bereit.

Über CEWE: Der Foto- und Online-Druckservice CEWE ist mit 11 hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.200 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2014 rund 2,3 Mrd. Fotos, 5,9 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 30.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 523,8 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld Online Druck werden Werbedrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel als Aktiengesellschaft an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet.

Quelle: Pressemitteilung – viaprinto – CEWE Stiftung & Co. KGaA