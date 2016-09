Innovativer Echtzeitkalkulator für bedruckte Falt- und Kissenschachteln

Faltschachtel-Druck-Shop startet in sechs weiteren europäischen Ländern

Der E-Commerce-Systemanbieter von Etiketten, Faltschachteln und Beipackzetteln für Business-Kunden, stellt unter www.labelprint24.com seinen neuen Echtzeit-Kalkulator für bedruckte Faltschachteln und Kissenschachteln vor.

Als einer der ersten europäischen Systemanbieter ermöglicht die Faltschachtel-Druckerei ihren Kunden, bedruckte Faltschachteln und Kissenschachteln in beliebigen Größe online zu kalkulieren und drucken zu lassen. Der innovative Online-Kalkulator ist 24 Stunden täglich auch für weitere Druckprodukte verfügbar.

Kundenanfrage werden in Echtzeit verarbeitet. Der Interessent sieht sofort, wie sich jede Veränderung von individuellen Parametern, wie Farbe, Material, Format oder Auflage, auf den Endpreis auswirken. Ohne einen Sachbearbeiter konsultieren zu müssen, wird der Druckauftrag online ausgelöst und die Bestellung im Produktionssystem eingetaktet. Wenn trotzdem Fragen sind steht dem Kunden uur individuellen Beratung ein Supportteam zur Verfügung.

Aus dieser vollständig automatisierten Auftragsabwicklung ergeben sich besonderen Kostenvorteile, von denen bereits die Etikettenkunden von labelprint24 profitieren durften. Besonders kleine und mittlere Auflagen von bedruckten Faltschachteln können so, laut Pressemitteilung sehr günstig gedruckt werden.

Greift der Käufer auf eine bereits vorhandene Falzschachtel-Stanzform zurück, verringern sich der Preis um die anteiligen Werkzeugkosten. Auf Wunsch können selbstverständlich individuelle Stanzformen für Kissenschachteln oder andere Stanzverpackungen über das System bestellt werden.

Das Angebot der Faltschachtel- und Beipackzettel-Druckerei richtet sich an Markenartikelhersteller, Online-Versender, Pharma- und Kosmetikhersteller, Handelsfirmen und Agenturen, die eine preisgünstige Alternative zur Beschaffung ihrer Verpackungsmittel suchen, wie das Unternehmen berichtet

labelprint24 produziert qualitativ hochwertige Faltschachteln mit Steckboden, mit Einstecklasche oder dekorative Kissenschachteln aus einem stabilen weißen Karton in verschiedenen Papierstärken und Grammaturen, der auf der Aussenseite vollflächig 4-farbig, plus einer Sonderfarbe, bedruckbar ist. Die Veredelung mit einem matten oder glänzenden Lack kann auf der Webseite gleich mit bestellt werden.

Als Ergänzung zu den verschiedenen Arten von Schachteln fertigt der Systemanbieter passende Etiketten und plano, vor- oder kleingefalzte Beipackzettel bzw. Packungsbeilagen in zahlreichen Formaten, Materialien und Falzungen an.

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Länderseiten in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und in der Schweiz, geht labelprint24 mit seinem kompletten Paket an Verpackungsmitteln in sechs weiteren europäischen Ländern an den Start. Ab sofort können auch Interessenten aus Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien, Dänemark und aus den Niederlanden ihre Faltschachteln, Kissenschachteln oder Beipackzettel online bei labelprint24 bestellen.

Das Konzept von labelprint24 ist bislang in Deutschland konkurrenzlos. „Wir sind ständig dabei, neue Verpackungs- und Produktideen zu entwickeln und unseren Workflow zu optimieren. Als Systemanbieter liefern wir unseren nationalen und in-ternationalen Kunden nicht nur Faltschachteln, sondern auch Beipackzettel und Eti-ketten in einer erstklassige Qualität und zu einem günstigen Produktionspreis.“, verspricht Stefan Harder, der Inhaber von labelprint24.

Mehr Informationen finden Sie unter www.labelprint24.com.

Quelle: Pressemitteilung – labelprint24.com – harder-online GmbH