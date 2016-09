Cimpress wird das WIRmachenDRUCK-eigene Netzwerk von ausgelagerten Produktionspartnern zur Erweiterung der Produktauswahl für seine Kunden nutzen.

VENLO, Niederlande, 21. Dezember 2015 — Cimpress N.V. (Nasdaq: CMPR), das weltweit führende Unternehmen für individualisierte Massenfertigung, gab heute den Abschluss einer endgültigen Übernahmevereinbarung mit WIRmachenDRUCK bekannt. WIRmachenDRUCK ist ein deutsches Web-to-Print-Unternehmen, das es kleinen und mittelständischen Unternehmen, professionellen Grafikdesignern und lokalen Druckereien ermöglicht, über ein E-Commerce-Modell Dateien hochzuladen und drucken zu lassen. Mit der Übernahme verfolgt Cimpress weiter seine Expansionsstrategie. Ziel ist es, die Plattform für individualisierte Massenfertigung (Mass Customization Platform, MCP) international weiter auf- und auszubauen und über die spezialisierten Marken in den jeweiligen Ländern lokal vertreten zu sein. Die Übernahme ergänzt ähnliche Investitionen von Cimpress in anderen europäischen Ländern.

„Wir freuen uns, die Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden von WIRmachenDRUCK bei uns willkommen zu heißen“, sagt Robert Keane, Präsident und CEO von Cimpress. „Wir gehen davon aus, dass diese Übernahme unsere Mass Customization Platform und unsere Leistungen für den deutschen Kunden weiter stärken wird.“

Keane führt weiter aus: „WIRmachenDRUCK verfügt über eine beeindruckende internetbasierte Technologie, die eine große Zahl an kleineren Bestellungen zusammenfasst und an ein Netzwerk aus spezialisierten Produktionspartnern weiterleitet. Deren auf Outsourcing basierendes Supply-Chain-Modell erlaubt es WIRmachenDRUCK, höchst wettbewerbsfähig eine riesige Auswahl an Produkttypen, Formaten, Größen, Weiterverarbeitungsoptionen und Lieferformen anzubieten. Durch die Integration in unsere MCP haben wir vor, dieses Instrument künftig weit über die Marke WIRmachenDRUCK hinaus zu nutzen.“

Samuel Voetter, Mitgründer und Co-CEO von WIRmachenDRUCK, erläutert: „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme bei Cimpress und darauf, die Vorzüge der Mass Customization Platform unseren Kunden, Partnern und Teammitgliedern zugänglich zu machen.“ Johannes Voetter, Mitgründer und Co-CEO von WIRmachenDRUCK, fügt hinzu: „Gemeinsam mit Cimpress freuen wir uns auf die weitere Expansion unseres Geschäfts und auf ein Wachstum, das auch für unsere hochgeschätzten Druckpartner Vorteile bringen wird.“

WIRmachenDRUCK wird weiterhin unter der eigenen bekannten und renommierten Marke und über die Website www.wir-machen-druck.de am Markt auftreten.

Quelle: Presemitteilung – DJM Communication – Cimpress – WIRmachenDRUCK